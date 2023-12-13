Творог помогает похудеть. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на диетологов. Они считают творог незаменимым продуктом при похудении, поскольку он надолго утоляет чувство голода, содержит полезные витамины и микроэлементы.
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