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Газета.ру

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Россияне будут 3 октября работать на час меньше перед праздником

Россияне будут 3 октября работать на час меньше перед праздником

Перед Днем народного единства 3 октября у россиян будет последний сокращенный рабочий день в этом году, заявила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

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