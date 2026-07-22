Zero Hedge
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Zero Hedge

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Video Game Market Tanks As Studio, Console Stocks Sink ; Can GTA VI Revive Industry?

Video Game Market Tanks As Studio, Console Stocks Sink ; Can GTA VI Revive Industry?

Video Game Market Tanks As Studio, Console Stocks Sink ; Can GTA VI Revive Industry? Video game stocks have been battered so far this year, with Electronic Arts the only major name in positive territory and even then only marginally higher.

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