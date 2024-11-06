РИА Новости: командиры ВСУ приказывают стрелять по своим в случае их отступления

Стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, заявил агентству РИА Новости, что командование в открытом эфире приказывает стрелять по своим в случае попыток отступить.