Minecraft Java + Bedrock Edition Ключ Windows 10 https://irongamers.ru/sale/key/2748090 – При выборе метода о...

Minecraft Java + Bedrock Edition Ключ Windows 10 https://irongamers.ru/sale/key/2748090 – При выборе метода оплаты ( Freekassa и Enot ) КОМИССИЯ 0% Сразу после оплаты вы получайте цифровой ключ «Minecraft Java + Bedrock Edition» для WINDOWS 10/11Регион активации: ЕгипетДля активации ключа требуется VPN с подключением к ЕгипетПосле активации игра БЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙИгра навсегда ассоциируется с вашей учетной записью MicrosoftВы сможете загрузить игру в любом регионе и в любое время, со всеми доступными языкамиЯзыки: Русский (субтитры), Английский, Немецкий, Французский, Польский, Португальский и дрСоздавайте, исследуйте и выживайте снова и снова.