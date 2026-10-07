Профессор Тихомирова: антиплагиат бессилен против ИИ

Детекторы сгенерированного текста и системы антиплагиата существенно отстают от развития нейросетей, а распознать фальсификацию непросто даже экспертам, рассказала RT профессор кафедры философии НИЯУ МИФИ, ведущий эксперт лаборатории цифровых исследований Екатерина Тихомирова.
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