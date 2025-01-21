В Петербурге 21 января будет минус семь градусов и небольшой снег

Антициклон начал сдавать позиции Во вторник, 21 января, в атмосфере над Петербургом произойдёт смена синоптической ситуации — сухой и относительно морозный гребень антициклона постепенно покинет регион, а его место займёт надвигающийся с запада тёплый атмосферный фронт.
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