НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Может. Порядок. Будет. Деньги. В. Бюджет Города. ПойдуттГенпрокуратура на...
  • Александр
    ГНИДА ФОРМОВОЧНАЯ!!Чулпан Хаматова п...
  • Nik Nik
    Зачем нужен председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики...да и сам Комитет?Врио председателя...

В Петербурге 21 января будет минус семь градусов и небольшой снег

В Петербурге 21 января будет минус семь градусов и небольшой снег

Антициклон начал сдавать позиции Во вторник, 21 января, в атмосфере над Петербургом произойдёт смена синоптической ситуации — сухой и относительно морозный гребень антициклона постепенно покинет регион, а его место займёт надвигающийся с запада тёплый атмосферный фронт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх