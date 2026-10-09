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Принц Уильям впервые попал в приют в 11 лет — теперь он привёз в Белфаст программу против бездомности

Принц Уильям впервые попал в приют в 11 лет — теперь он привёз в Белфаст программу против бездомности

О визите Уильяма и Кейт в Белфаст не сообщали заранее. Для Северной Ирландии это обычное дело: королевские поездки здесь держат в секрете до самого начала — из соображений безопасности.

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