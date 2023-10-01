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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гриня получил перелом большеберцовой кости. Защитник «Броуков» выбыл до конца МФЛ-4

Защитник «БроукБойз» больше не сыграет в четвертом сезоне Winline Медиалиги. Также Мазур, Жекич и Капитанов получили повреждения и не сыграют в сегодняшнем матче с «Титаном».

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