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FiNE NEWS

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США почти исчерпали запасы ракет ATACMS и PrSM в конфликте с Ираном

США за пять месяцев конфликта с Ираном практически полностью израсходовали запасы высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и значительную часть новых ракет Precision Strike Missiles (PrSM), сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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