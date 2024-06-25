Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Петр Акопов "Это отвратительная антиисторическая чушь и очередная кремлевская пропаганда", — заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Запад не знает, зачем ему война с Россией
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Если отделить котлеты от мух - условный Запад разделить на Пиндостан и Гйропу+островитяне, то смысл войны в Гейропе - для ослабления самой Гейропы, как партнёра и конкурента Пиндостана. Иметь таких, как Пиндостан, партнёров и врагов уже не надо. Но это плохо заходит в "брюссельские качаны".
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