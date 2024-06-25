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Леонид Ла Рошель

Если отделить котлеты от мух - условный Запад разделить на Пиндостан и Гйропу+островитяне, то смысл войны в Гейропе - для ослабления самой Гейропы, как партнёра и конкурента Пиндостана. Иметь таких, как Пиндостан, партнёров и врагов уже не надо. Но это плохо заходит в "брюссельские качаны".