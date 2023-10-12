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На Украине завели уголовное дело против Алексея Арестовича*

На Украине завели уголовное дело против Алексея Арестовича*

Депутат Верховной рады Инна Совсун сообщила, что украинская полиция завела уголовное дело против бывшего внештатного советника офиса президента страны Алексея Арестовича* по статье «распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости».

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