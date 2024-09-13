Кабмин уточнил Правила регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства — подавать заявления для этого смогут не только сами новоселы, но их представители.
Россияне смогут прописаться по доверенности
Комментарии
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Людмила Полищук
Дурдом
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16 час.
Людмила Полищук
Это опять будет лазейка для преступников: по поддельным доверенностям повыселяют россиян из их домов и квартир ушлые люди с нечистыми помыслами и продадут. Вспомните про выданные кредиты без личного присутствия... Сколько людей пострадало!!! А теперь и не заметишь, как тебя выселят из собственного жилья. Это опять провокации для разгула преступности!!! Как можно допускать такое???
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16 час.
Людмила Полищук
И не надо прикрываться СВО: для служащих могут быть особые условия. А вот всех подгонять под такое (прописывать и выписывать без личного присутствия) - это вредительство, открытый путь к преступности. Придёшь домой, а там уже другой хозяин тебя не пускает... И всё, ты бомж...
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16 час.
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