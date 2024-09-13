Россияне смогут прописаться по доверенности

Людмила Полищук

Это опять будет лазейка для преступников: по поддельным доверенностям повыселяют россиян из их домов и квартир ушлые люди с нечистыми помыслами и продадут. Вспомните про выданные кредиты без личного присутствия... Сколько людей пострадало!!! А теперь и не заметишь, как тебя выселят из собственного жилья. Это опять провокации для разгула преступности!!! Как можно допускать такое???