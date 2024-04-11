Однократная инъекция эскетамина сразу после родов уменьшают депрессию у молодых матерей

Однократная инъекция низкой дозы эскетамина сразу после родов, уменьшает количество серьезных депрессивных эпизодов у женщин с симптомами депрессии во время беременности (пренатальная депрессия), говорится в клиническом исследовании, опубликованном в научном журнале BMJ.
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