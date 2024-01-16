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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Стоимость импорта микросхем в Китай упала на 15,4%

Стоимость импорта микросхем в Китай упала на 15,4%

Стоимость китайского импорта интегральных схем (ИС) упала на 15,4 процента в годовом исчислении в 2023 году, показали таможенные данные 12 января, при этом самообеспеченность страны полупроводниками ускоряется на фоне ограничений со стороны США, говорят отраслевые аналитики.

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