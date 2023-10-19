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Спички - не игрушка

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Об элитах и “мировом правительстве”

Об элитах и “мировом правительстве”

Товарищ Вичкин пишет в своём уютненьком ЖЖ интересное: В рассуждениях об элитах и “мировом правительстве” граждане вечно сваливаются в одну и ту же шляпу: они почему-то полагают, что в мире или хотя бы в стране есть какая-то единая элита, хотящая строго одного.

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