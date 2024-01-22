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Новый глава Killnet: группировка займется атаками на наркодилеров

Новый глава Killnet: группировка займется атаками на наркодилеров

Одна из самых известных хактивистских группировок России Killnet в ближайшем времени перестанет поддерживать страну в киберпространстве и переориентируется на коммерческую деятельность - займется атаками на наркодилеров и заказными взломами.

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