Новый глава Killnet: группировка займется атаками на наркодилеров

Одна из самых известных хактивистских группировок России Killnet в ближайшем времени перестанет поддерживать страну в киберпространстве и переориентируется на коммерческую деятельность - займется атаками на наркодилеров и заказными взломами.
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