Путин: риск возникновения новых эпидемий в мире остается высоким

Риск возникновения новых эпидемий в мире высок, особенно уязвим для этих вызовов Африканский континент, который нуждается в наращивании медицинского и научного потенциала, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам Первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.