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В 2025 году в Татарстане уточнят границы более 95 тысяч объектов недвижимости

В 2025 году в Татарстане уточнят границы более 95 тысяч объектов недвижимости

В Татарстане в 2025-м уточнят границы свыше 95 тысяч объектов недвижимости. Всего будет охвачено 150 кадастровых кварталов – в Казани и 11 районах республики: Апастовском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском, Нурлатском, Сабинском, Бугульминском, Лениногорском, сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

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