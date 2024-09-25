Пешеход погиб, попытавшись перебежать трассу под Новосибирском

Пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области В Новосибирской области на 115-м километре трассы Р-256 "Чуйский тракт" автомобиль насмерть сбил пешехода, который пытался ночью перебежать дорогу в неположенном месте.
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