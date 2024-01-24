Россияне подрались в аэропорту из-за упиравшихся коленей в самолете

Двое россиян подрались в аэропорту из-за упиравшихся коленей в самолете и попали на видео. Ссора между мужчинами началась в лайнере, летевшем из Усть-Кута в Иркутск, а продолжилась уже на парковке авиагавани.
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