Видео: электромобиль Alef впервые перелетел припаркованную машину  

Летающий электромобиль Alef / © Alef Aeronautics Летом 2023 года Alef Aeronautics получила разрешение от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на испытания летающего электромобиля Model A, которые необходимы для его запуска в эксплуатацию.
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