Fox News: Трамп использовал силовые приемы в рукопожатии с Макроном

В сети Х обсуждают рукопожатие Трампа с Макроном, обращает внимание телеканал Fox News.Избранный президент США Дональд Трамп снова использует свой прием доминирующего рукопожатия, которым демонстрирует свое превосходство мировым лидерам.
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