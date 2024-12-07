Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Трамп может что угодно, он пока ещё не вступил в права Президента. Что ему Путин ответит, вот в чем вопрос.Трамп анонсировал...
  • Валерий
    А что же это такое ??? Вова Путин опять жидко обасрался или опять уважаемые ;партнеры; обманули ??? короче и так говн...Русские уходят из...
  • Grandad
    Как мы можем уйти со своей территории, которую нам официально отдала Сирия! Даже столбы пограничные есть.Русская база в Си...

Fox News: Трамп использовал силовые приемы в рукопожатии с Макроном

Fox News: Трамп использовал силовые приемы в рукопожатии с Макроном

В сети Х обсуждают рукопожатие Трампа с Макроном, обращает внимание телеканал Fox News.Избранный президент США Дональд Трамп снова использует свой прием доминирующего рукопожатия, которым демонстрирует свое превосходство мировым лидерам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх