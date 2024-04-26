6 видов родинок, которые должны насторожить

А вы следите за родинками на своем теле? Как часто у вас появляются новые родинки, меняют ли они форму или размер, не начинают ли неистово чесаться? Важно регулярно проводить самостоятельный осмотр кожи и обращать внимание на любые изменения в родинках.
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