Заноза

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В газовом кризисе виновата Россия, хотя бы потому, что она вообще существует

В газовом кризисе виновата Россия, хотя бы потому, что она вообще существует

Забавно наблюдать, как даже топовые мировые СМИ (The Wall Street Journal, Handelsblatt, Der Spiegel или The Telegraph UK), пытаясь объективно разобраться в энергетическом кризисе в Европе, неизбежно (превозмогая себя) приходят к выводу, что виноват… Путин Пребывая в «зеленом угаре», под давлением скачущих климатических активистов, Европа ускоренными темпами (не имеющими ничего общего со здравым смыслом и разумным планированием), бросилась создавать чистенькую, приятно пахнущую «энергетику будущего», зависящую от… капризов природы.

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