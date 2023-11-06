International Harvester Scout – конкуренция с Jeep длиною в 20 лет

Многие из нас любые внедорожники называют джипами (по наименованию производителя Jeep). Однако, не исключено, что мы их называли бы «Скаутами», если бы компания, выпускавшая эти машины, не очутилась в финансовом кризисе.
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