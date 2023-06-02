Совбез ООН поддержал продление миссии в Судане

Все члены Совета Безопасности ООН проголосовали за проект резолюции, согласно которой будет продлена миссия всемирной организации в Судане на фоне продолжающихся в этой стране столкновений между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР).
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