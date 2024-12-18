Илья Беспалов рассказал о модернизации ЖКХ

В соцсетях прошел прямой эфир главы администрации города Тулы Ильи Беспалова — в ходе общения с туляками он рассказал о том, что сделано в жилищно-коммунальном хозяйстве в 2024-м, а также о планах на год новый.
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