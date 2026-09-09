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Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Краснодарский край

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Краснодарский край

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Краснодарский край. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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