Художник Александр Куликов умер в Волгограде

Причиной смерти Александра Куликова стала продолжительная болезнь. Похороны пройдут 26 января в 11:40 в ритуальном зале, расположенном в Дзержинском районе Волгограда на улице Землячки, отметили в областной организации Союза художников России.
Причиной смерти Александра Куликова стала продолжительная болезнь. Похороны пройдут 26 января в 11:40 в ритуальном зале, расположенном в Дзержинском районе Волгограда на улице Землячки, отметили в областной организации Союза художников России.
Свежие комментарии