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Художник Александр Куликов умер в Волгограде

Художник Александр Куликов умер в Волгограде

Причиной смерти Александра Куликова стала продолжительная болезнь. Похороны пройдут 26 января в 11:40 в ритуальном зале, расположенном в Дзержинском районе Волгограда на улице Землячки, отметили в областной организации Союза художников России.

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