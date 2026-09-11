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ЭтоО про обвинения в присвоении платы за матч Камеруна с Россией: «Стоило мне выступить в защиту интересов Африки, как журналисты активизировались как по заказу»

Президент Камерунской федерации футбола Самюэль Это ′О ответил на обвинения в присвоении денег за товарищеский матч сборных России и Камеруна в 2023 году (1:0).

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