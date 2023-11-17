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Вкусно, как в детстве: рецепт хрустящих трубочек с заварным кремом

Вкусно, как в детстве: рецепт хрустящих трубочек с заварным кремом

Любимое многими советское пирожное фото: Shutterstock/Fotodom.ruМногие помнят это вкуснейшее угощение из детства — хрустящие трубочки из слоеного теста с нежным кремом внутри, присыпанные сверху сахарной пудрой.

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