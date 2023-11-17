Вкусно, как в детстве: рецепт хрустящих трубочек с заварным кремом

Любимое многими советское пирожное фото: Shutterstock/Fotodom.ruМногие помнят это вкуснейшее угощение из детства — хрустящие трубочки из слоеного теста с нежным кремом внутри, присыпанные сверху сахарной пудрой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии