В Петербурге стартовал международный форум «Передовые цифровые и производственные технологии»

В нем участвуют более 500 экспертов Во вторник, 15 октября, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого стартовал VI международный форум «Передовые цифровые и производственные технологии».
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