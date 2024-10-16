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Петербургский дневник

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В Петербурге стартовал международный форум «Передовые цифровые и производственные технологии»

В Петербурге стартовал международный форум «Передовые цифровые и производственные технологии»

В нем участвуют более 500 экспертов Во вторник, 15 октября, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого стартовал VI международный форум «Передовые цифровые и производственные технологии».

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