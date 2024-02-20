Увеличение смертности от тромбоэмболии: опасность подстерегает молодых людей Елена ГалицкаяТромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – это состояние, когда тромб (сгусток крови) отрывается от места образования и блокирует артерию в легких.
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