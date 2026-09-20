👥 В Ялте продолжают борьбу с незаконной торговлей в курортных локациях Борьба с несанкционированной торговлей остается одним из ключевых направлений работы администрации Ялты.
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