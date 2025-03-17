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Царьград

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Своя рубашка ближе. Власти Киева смирились с потерей части территорий Украины. Свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Своя рубашка ближе. Власти Киева смирились с потерей части территорий Украины. Свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Белый дом намекает Зеленскому на то, что ему пора прощаться с частью Украины в обмен на будущие гарантии безопасности страны.

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
ЗАЧИСТКА. ПОЛНАЯ. ИНАЧЕ. ПОТОМ. БУДЕМ. СОЗДАВАТЬ. СМЕРШ. И. БУДЕМ. БОРОТСЯ. ЛЕТ. 5
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