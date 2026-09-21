До СВО Киев пытался нырнуть под Варшаву

Лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что в начале полномасштабного конфликта на Украине Киев рассматривал вариант создания единого государства с Польшей, чтобы втянуть Варшаву в войну.
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