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Аргументы недели

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До СВО Киев пытался нырнуть под Варшаву

До СВО Киев пытался нырнуть под Варшаву

Лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что в начале полномасштабного конфликта на Украине Киев рассматривал вариант создания единого государства с Польшей, чтобы втянуть Варшаву в войну.

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