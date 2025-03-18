Жертвой пожара в "трешке" на Замшиной стала 90-летняя блокадница Днем 17 марта пожарные тушили огонь, охвативший квартиру в Калининском районе, где нашли неопознанное тело.
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Жертвой пожара в "трешке" на Замшиной стала 90-летняя блокадница Днем 17 марта пожарные тушили огонь, охвативший квартиру в Калининском районе, где нашли неопознанное тело.