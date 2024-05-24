Посольство РФ требует от Clarin опровержения дезинформации о событиях в Буче

Руководитель дипломатической миссии Российской Федерации в Аргентине Дмитрий Феокистов обратил внимание на то, что послы потребовали от местного издания Clarin опровергнуть ранее распространённые ложные данные о том, что происходило на территории бучи.
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