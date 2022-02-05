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В Самаре 5 февраля состоялась экологическая акция «Вторсырьё на благотворительность»

В Самаре был дан старт экологической акции под названием «Вторсырьё на благотворительность». В эту субботу, 5 февраля, активисты вместе с местными жителями, ведущими экологичный образ жизни, разделяли мусор, который может служить вторсырьем.

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