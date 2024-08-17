Магомед Анкалаев: «Почему Хилл ноет? Перейра только что усыпил его»

«Почему Джамал Хилл ноет? Перейра только что тебя отправил спать. Вернись к работе и готовься к Абу-Даби, потому что Ракич может вылететь с боя», − написал в соцсетях полутяжеловес Магомед Анкалаев, который 26 октября в ОАЭ должен подраться с Александром Ракичем.