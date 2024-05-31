Молдавский оппозиционер Шор не исключил, что власти могут лишить его гражданства

Оппозиционный молдавский политик и один из лидеров молдавского блока "Победа" Илан Шор не исключил, что власти Молдавии могут лишить его гражданства после того, как стало известно, что он получил российский паспорт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии