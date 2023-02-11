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«Орландо» и Патрик Беверли работают над выкупом контракта

«Орландо» и разыгрывающий Патрик Беверли работают над выкупом контракта баскетболиста на 13 миллионов долларов.

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