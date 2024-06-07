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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон о прогрессе «Мерседеса»: «Машина стала стабильнее, мы можем увереннее входить в повороты»

Хэмилтон рассказал об улучшении болида «Мерседеса». Семикратный чемпион «Формулы-1» отметил, что в последних гонках команде удалось добиться прогресса в работе с машиной, и что в «Мерседесе» рассчитывают и дальше сокращать отставание от лидеров.

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