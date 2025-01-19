Драгоценная, любимая, незаменимая наша мамочка Сотникова Мария Петровна. Прими наши поздравления с днем рождения! Прости нас, если мы тебя хоть однажды огорчили или укололи словом.
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Драгоценная, любимая, незаменимая наша мамочка Сотникова Мария Петровна. Прими наши поздравления с днем рождения! Прости нас, если мы тебя хоть однажды огорчили или укололи словом.