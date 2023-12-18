Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    👍 Верно, но про Отто Вильге́льмовича у нас забывать стали...Финский машинист ...
  • валерии темников
    Вот будет история (не знаю как назвать будет правильно) Если по завершению СВО и входа страны 404 в состав России ЭТИ...А мне хохлов чёму...
  • Алексей Шар
    ТОЛЬКО ПУТИН !!!Россия, ты за кого?

Вести "Евроинтеграции"

Вести "Евроинтеграции"

Один из лидеров немецкой партии ХДС Йенс Шпан предложил открыть лагеря для мигрантов из Африки в третьих станах, таких как Руанда – в Молдавии и Грузии.

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