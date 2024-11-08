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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Два предложения Трампа России по Украине. Стоит ли соглашаться?

Два предложения Трампа России по Украине. Стоит ли соглашаться?

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники рассекретила тот сценарий, который обсуждается в переходной администрации Трампа, в связи с его обещаниями будущего президента США быстро закончить войну на Украине.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Нет, россии не надо соглашаться.
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14 час.
Gaiver
На это Путин должен повторить свое предложение - полная демилитаризация Украины и отвод нато от границ России как это было до 1991 года
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5 час.

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