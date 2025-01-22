Суд продлил арест Серебрякову по делу о подрыве автомобиля военнослужащего

Замоскворецкий суд Москвы продлил срок содержания под стражей Евгению Серебрякову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемому в подрыве автомобиля военнослужащего на севере столицы.
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