Вчера листала старую тетрадь, наткнулась на рубрику "Этот день в истории" и обнаружила интересное:То же самое текстом:8 ноября 1941 года с возгласом "Русские не сдаются!" адыгеец Хусен Андрухаев подорвал гранатами себя и окруживших его немцев.
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