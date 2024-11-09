Вчера листала старую тетрадь, наткнулась на рубрику "Этот день в истории" и обнаружила интересное:То же самое текстом:8 ноября 1941 года с возгласом "Русские не сдаются!" адыгеец Хусен Андрухаев подорвал гранатами себя и окруживших его немцев.