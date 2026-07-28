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Царьград

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Турецкий метеоролог предсказал в Адане ощущаемые 50 градусов

Турецкий метеоролог предсказал в Адане ощущаемые 50 градусов

В среду в Адане, Турция, температура воздуха может ощущаться как 50 градусов. Метеоролог Ихсан Юртташ предупреждает об опасности для здоровья и рекомендует избегать открытого солнца и повышенную активность.

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